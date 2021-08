Di Campli: “Inter, perdite pesanti. E i rimpiazzi sono solo di seconda fascia”

L'agente ha parlato a Tmw Radio dell'Inter e della situazione del club nerazzurro dopo la perdita di Conte, Hakimi e Lukaku

"E' andato via Conte perché riteneva che l'Inter non sarebbe stata competitiva in questa stagione. La perdita di Hakimi, Lukaku e forse quella di Lautaro sono pesanti e i rimpiazzi possono solo essere di seconda fascia. Ci sono difficoltà. Così la Champions sarà solo per pochissimi".