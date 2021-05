Di Canio: “Mourinho peggio del peggio. Un disastro, l’anti-calcio. All’Inter vi faceva inc…”

E' diventato ben presto virale un audio in cui Paolo Di Canio, opinionista Sky, attacca senza troppi giri di parole Mourinho

E' diventato ben presto virale un audio in cui Paolo Di Canio, ex attaccante e oggi opinionista Sky, attacca senza troppi giri di parole Josè Mourinho , nuovo allenatore della Roma. In particolare, Di Canio definisce lo Special One come "il peggio del peggio". Ecco la trascrizione dell'audio:

"Avete preso il peggio che c'è in questo momento, poverino. Capisco che a Roma c'era bisogno di un nome, ma è finito su tutte le linee. E' andato a cercare il prima possibile di prendersi una panchina perché sapeva...terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità e carattere, prima lui era forte in quello. Col Tottenham non ha avuto capacità di portarlo a un alto livello, nonostante quel che ha speso. Poi per l'ambiente Roma magari sarà un bene, ma è un disastro. Vi aspettate chissà che cosa, ma è il peggio del peggio. Lui non fa neanche calcio, è l'anti-calcio, vi divertirete in conferenza stampa perché fa polemiche e casino. Quando lo faceva con l'Inter vi inca... Per ricostruire è il peggio che ci possa essere. E lo dico io, sette anni fa era il mio preferito, più di Guardiola. Ma negli ultimi cinque anni è un disastro".