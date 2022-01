Di Canio: “L’Inter ha una rosa diversa rispetto a tutte le altre. La vittoria col Venezia…”

Paolo Di Canio vede l'Inter nettamente favorita per lo scudetto. Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex attaccante parla della rosa nerazzurra

"C'è differenza tra l'Inter e le altre, soprattutto perché nella rosa nerazzurra ci sono tutti leader tecnici delle proprie nazionali, a differenza delle altre squadre, dove non ce ne sono tantissimi. La vittoria contro il Venezia è un campanello d'allarme per tutte le altre per come è arrivata. Per me ha una rosa diversa rispetto alle altre".