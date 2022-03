Di Canio: “Dybala è fragile emotivamente, un ‘bambinone piangione’…”

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così della stagione di Paulo Dybala alla Juve

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così della stagione di Paulo Dybala alla Juve: “Se assolvo Dybala o no? Lui è tra quelli che devono fare la differenza nella Juventus, ma gli infortuni ci sono stati. Torna, si ferma, torna, si ferma… anche questi problemi fanno parte dell’essere atleta, dei comportamenti che ha il giocatore in questa stagione.