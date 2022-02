Di Canio: “Inter, Dzeko-Lautaro coppia perfetta. Liverpool? Per batterlo devi…”

Le parole dell'ex calciatore: "Dzeko sa essere trequartista raffinato quando si abbassa tra le linee, mentre Lautaro attacca la profondità"

Paolo Di Canio , ex centravanti, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole sulle migliori coppie d'attacco in Serie A.

«Se volete. Io però di vere coppie d’attacco ne vedo pochine in giro. Solo una, in realtà».

«Parliamo di due che si completano a vicenda. Non come si concepiva una volta la perfezione: cioè uno alto e dominante, uno brevilineo e mobile. Qui l’alchimia la troviamo proprio sul piano del gioco. Dzeko sa essere trequartista raffinato quando si abbassa tra le linee, mentre Lautaro attacca la profondità. Due prime punte che si spostano automaticamente l’una in funzione dell’altra. Non a caso insieme hanno segnato venti gol».