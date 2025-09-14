FC Inter 1908
ultimora

Di Canio: “Inter si riprenderà”. Bergomi lancia l’allarme: “Da quarto posto con la Roma” - immagine 1
Dagli studi di Sky Sport si torna sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri di Chivu sul campo della Juventus
Dagli studi di Sky Sport si comincia a fare il punto sul campionato di Serie A dopo le prime tre giornate. Beppe Bergomi stila la sua personale griglia di partenza: "Non mi serve la terza giornata, lo avrei detto anche dopo la seconda o dopo la prima. Napoli e Juve sono davanti a tutte ma il Napoli è veramente forte. Gli ultimi colpi di mercato del Milan, più la partita singola a settimana, me lo fanno mettere in seconda fascia. E dietro Roma e Inter. Io metto anche la Roma con l'Inter".

Di Canio: “Inter si riprenderà”. Bergomi lancia l’allarme: “Da quarto posto con la Roma”- immagine 2
Getty Images

Parere diverso, quello di Paolo Di Canio: "L'Inter si riprenderà, si confronteranno anche fra di loro, ritorna Calhanoglu a questo livello, però cala Barella... Qualcosa accadrà, anche nelle scelte, come ha fatto ieri a un certo punto, quando Chivu ha cambiato: potranno essere impopolari, ma deve dare una svegliata così, dal mio punto di vista".

