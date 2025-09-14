Dagli studi di Sky Sport si comincia a fare il punto sul campionato di Serie A dopo le prime tre giornate. Beppe Bergomi stila la sua personale griglia di partenza: "Non mi serve la terza giornata, lo avrei detto anche dopo la seconda o dopo la prima. Napoli e Juve sono davanti a tutte ma il Napoli è veramente forte. Gli ultimi colpi di mercato del Milan, più la partita singola a settimana, me lo fanno mettere in seconda fascia. E dietro Roma e Inter. Io metto anche la Roma con l'Inter".
Dagli studi di Sky Sport si torna sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri di Chivu sul campo della Juventus
Parere diverso, quello di Paolo Di Canio: "L'Inter si riprenderà, si confronteranno anche fra di loro, ritorna Calhanoglu a questo livello, però cala Barella... Qualcosa accadrà, anche nelle scelte, come ha fatto ieri a un certo punto, quando Chivu ha cambiato: potranno essere impopolari, ma deve dare una svegliata così, dal mio punto di vista".
