Dagli studi di Sky Sport si comincia a fare il punto sul campionato di Serie A dopo le prime tre giornate. Beppe Bergomi stila la sua personale griglia di partenza: "Non mi serve la terza giornata, lo avrei detto anche dopo la seconda o dopo la prima. Napoli e Juve sono davanti a tutte ma il Napoli è veramente forte. Gli ultimi colpi di mercato del Milan, più la partita singola a settimana, me lo fanno mettere in seconda fascia. E dietro Roma e Inter. Io metto anche la Roma con l'Inter".