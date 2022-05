Di Canio: “Lautaro? Ecco in cosa è mancato. Perisic? Fossi nell’Inter…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex giocatore ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Cagliari

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante: "Lautaro? Si può essere positivi anche senza segnare, ma lui in quel periodo era proprio scarico. Faceva possiamo anche dirlo dei danni, visto che aveva difficoltà a tenere palla. Lui è mancato anche in quello. Fino al Bologna il destino era nelle mani dell'Inter, l'aggravante è che erano andati in vantaggio. Perisic? Fossi nell'Inter un sacrificio lo farei".