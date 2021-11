Di Canio: “Oggi nei primi 30′ ho visto l’Inter fare quello che fa l’Atalanta”

Così l'ex calciatore: "Nella prima mezz'ora ho visto fare all'Inter quello che fa l'Atalanta: pressing ultra offensivo e uno contro uno"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Napoli: "Nella prima mezz'ora ho visto fare all'Inter quello che fa l'Atalanta: pressing ultra offensivo e uno contro uno, Darmian che pressava Koulibaly. Non li facevano respirare. Però se i cambi non mantengono il ritmo alto, il Napoli ha più tempo e spazio e ti schiaccia indietro".