Di Canio: “Inter, con un’altra finiva 3-0. E’ la squadra più forte perché…”

Così l'ex calciatore: "Secondo me l'Inter è nettamente più forte: ha mentalità grazie a Conte, ha liberato i talenti grazie a Inzaghi"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio , ex calciatore, ha parlato così dopo il pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta : "Le dichiarazioni di Sanchez dell'altro giorno? Non mi ero reso conto avesse fatto quelle dichiarazioni per togliersi sassolini, sono ingenuo: pensavo le avesse fatte per darsi autostima, per avere un po' di rivincita. Pensavo fosse un auto motivarsi, dicendosi che è un grande giocatore: non una polemica verso la società. Secondo me l'Inter è nettamente più forte: ha mentalità grazie a Conte, ha liberato i talenti grazie a Inzaghi.

Ora c'è voglia di prendersi con voglia le partite e poi ha tanti cambi di qualità: è una squadra troppo superiore per i cambi che ha in tutti i reparti. Può usare giocatori di fantasia, più conservatori: potrà anche non vincere, ma per me è superiore. L'Inter poteva perdere ma poteva anche vincerla con una squadra rognosa. Avere i cambi è fortuna, ma c'è da considerare anche il muscolo e i comportamenti: Perisic per me potrebbe giocare 100 partite l'anno. In questo periodo, se l'Inter avesse incontrato un'altra squadra, sarebbe finita 3-0".