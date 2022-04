Di Canio: “Senza quel calendario l’Inter avrebbe già vinto lo scudetto con 8-10pt di vantaggio”

Senza il calendario asimmetrico, l'Inter di Simone Inzaghi sarebbe già praticamente campione d'Italia: il pensiero di Paolo Di Canio

"Se l'Inter non avesse avuto quel calendario asimmetrico io ve lo dico, avrebbe già vinto il campionato, avrebbe 8-10 punti di vantaggio. Lo dimostra il fatto che sia superiore alle altre per abitudine alla vittoria visto quanto fatto l'anno scorso e in alcune individualità. Sembra che gli allenatori non abbiano il coraggio di parlare degli obiettivi e che mettano subito le mani avanti. Lo ha fatto anche Inzaghi, quando ha parlato di quarto posto: è dovuto uscire Marotta a correggere il tiro. Nell'Inter si sono riaccese alcune individualità, come Perisic, Barella e Calhanoglu. Le energie mancheranno un po' a tutte, ma se l'Inter fa una mezz'ora come quella contro il Verona poi può gestire, cosa che Milan e Napoli non riescono a fare".