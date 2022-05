Di Canio: “Lautaro è un giocatore importante. Deve migliorare questo aspetto”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex giocatore ha analizzato la stagione dell'attaccante argentino

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato la stagione di Lautaro Martinez. Questo il commento dell'ex giocatore: "Lautaro? Non è uno negativo nei confronti dei compagni, però a livello di sguardo si arrabbia, ti guarda storto, deve migliorare in questo secondo me. L'Inter deve capire come farlo diventare leader tecnico assoluto là davanti. Inzaghi lo ha aspettato parecchio, forse anche troppo dal mio punti di vista, poteva aspettare un po' meno e stimolarlo prima. Però in queste giornate fa questi gol... Adesso ha ritrovato freschezza ed è devastante. È un giocatore importante. Per farlo crescere hai bisogno di mettergli forte uno come Lukaku".