Di Canio: “Icardi non completo per Sarri. Lautaro un campioncino, può trasformarsi per…”

Ospite nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non riesco a capire il perché se dal 4 maggio si tornerà – limitatamente – alla normalità, affidandosi alla responsabilità individuale, per quanto riguarda il calcio e persone sotto osservazione e chiuse all’interno dei centri sportivi ci siano molti dubbi sulla ripartenza”.

Sul mercato dell’Inter e il futuro degli attaccanti nerazzurri: “Icardi? Ottimo finalizzatore, ma non è completo per il tipo di gioco di Sarri. Non credo che sia il giocatore perfetto per la Juventus. Lautaro? Non è un solo un finalizzatore, fa un gran lavoro su tutto il fronte d’attacco. È simile a Suarez e ha può trasformarsi per sostituirlo da prima punta. Ha possibilità di diventare un campioncino ma deve giocare con calciatori con la sua stessa qualità o superiore“.