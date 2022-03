Di Canio: “Inter a testa più che alta. Sanchez doveva sapersi fermare”

L’Inter è fuori dalla Champions League, sarà il Liverpool a giocarsi i quarti di finale. Ecco il commento dell'ex attaccante Paolo Di Canio

L’Inter vince 1-0, ma è fuori dalla Champions League. Sarà il Liverpool a giocarsi i quarti di finale. Così l’ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato la partita di Anfield a Sky Sport: “Il Liverpool non ha vinto 5-0 all’andata. Hanno provato a gestire, ma Klopp ha sottovalutato la forza dell’Inter per me. Alcantara non è da questi ritmi. La casualità non esiste, Sanchez affonda e per inerzia va sulla caviglia. Un giocatore così esperto deve sapersi fermare. Vidal ha fatto bene in queste due partite, lo critico spesso in campionato, ma ha fatto bene anche col salvataggio all’ultimo. L’eccesso di foga di Sanchez è un errore, sicuramente. Questa foga va messa con chiunque. L’Inter ha fatto due ottime partite, esce non a testa alta, di più”.