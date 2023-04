Di Canio: “Lukaku? Inzaghi non può dire quelle parole. A questi livelli…”

Paolo Di Canio ha parlato dagli studi di Sky Sport della crisi Inter e dei tanti errori clamorosi sotto porta di Lukaku: "Lukaku? La stessa palla contro la Germania va sereno e tira in porta. Ha fatto errori ai livelli del Mondiale. Ma anche nel primo tempo, quelle 2-3 palle, che si sposta la palla sul piede forte e colpisce malissimo. Sono situazioni che ti fanno pensare che almeno ci si è provato, ma a questi livelli non possiamo dire che ci ha provato.

Tu vuoi salvare un giocatore e va bene, ti serve da qui alla fine del campionato e non lo devi distruggere. Ma se io sento un allenatore che dice che. Ieri Inzaghi ha detto testuale "se Lukaku avesse segnato lo avreste valutato in maniera diversa". Testuale eh. E te credo. Non bisogna mettergli la croce addosso, si sbagliano i gol, anche i più facili, ma tu devi dire che Lukaku è forte, che lo sa anche lui che ha fatto degli errori gravi e non glielo devo neanche dire. Ma devi ricordarlo che quel gol sbagliato era sullo 0-0 e cambia la partita".