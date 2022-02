Di Canio: “Lukaku farebbe panchina in questa Inter. Lautaro svuotato. Se col Milan…”

Nel corso del programma Sky Calcio Club, l'ex giocatore ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter

"È svuotato in questo momento. Lukaku? Molto costoso per essere una riserva perché sarebbe riserva per il gioco che fa l'Inter. Gioca con uno di qualità, che fa anche trequarti. Lukaku non è capace a far questo. Inter più insicura? Non è il Liverpool ad aver minato le certezze dell'Inter, sono i 5 minuti col Milan che ribaltano tutto. Vai a +7, ammazzi il Milan e il campionato è finito. A +7 con una partita in meno il campionato è finito. Quei 5 minuti sono stati devastanti, hanno ribaltato tutto".