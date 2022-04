Di Canio: “Esaltiamo Mou che ha vinto col Bodo e facciamo il pelo all’Inter? Mi tengo l’Inter!”

Sprazzi di vera Inter, paragonabile alla squadra che qualche mese fa incantava in Italia e non solo: il pensiero di Paolo Di Canio

Sprazzi di vera Inter , paragonabile alla squadra che qualche mese fa incantava in Italia e non solo. Paolo Di Canio, negli studi di Sky Calcio Club, ha rivisto tracce dell'Inter dominante dei mesi scorsi nella vittoria dei nerazzurri contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

"A sprazzi, contro lo Spezia mi è sembrata l'Inter di qualche tempo fa: ha creato e ha subito poco, tranne un tiro all'inizio e poi il gol. Vediamo le altre, ore come finirà Napoli-Roma, ma anche se non con continuità ho rivisto l'Inter di qualche mese fa. Correa? Ci deve mettere qualcosa in più. Lui e Dzeko spesso hanno lasciato vuota l'area di rigore. Derby di Coppa? Non credo che la squadra perdente possa abbattersi a questo punto del campionato, a patto di non avere un tracollo".