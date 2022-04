Di Canio: “PSG, le aspettative erano altre. Ma bisogna festeggiare perché…”

L'ex attaccante Paolo Di Canio si è espresso così sull’ormai imminente vittoria del campionato del PSG in Ligue 1

A Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio si è espresso così sull’ormai imminente vittoria del campionato del PSG in Ligue 1: “PSG campione di Francia? Io andrei comunque in piazza a festeggiare. Puoi protestare, essere dispiaciuto, avere altre idee per le aspettative che c’erano con Messi, Neymar, Mbappé, proprio come qualità. Vincere il campionato è il minimo per loro, però comunque festeggerei. Non vado in piazza come otto anni fa, ma esulto. Pensa i bambini a 4 o 5 anni che non vedono le persone esultare per la vittoria di un campionato… sono dei valori da trasmettere”.