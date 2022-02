Di Canio: “Cambi? Nel derby rischio anche lo stiramento”. Poi durissimo attacco a Vidal

Durante Sky Calcio Club, l'ex difensore dell'Inter Paolo Di Canio ha parlato del derby perso dall'Inter e dei cambi fatti da Inzaghi

"Potenzialmente la Juve è ancora a 11 di distanza, dovrebbe vincerle tutte. È molto difficile. Io sono d'accordo con le sostituzioni, alcune sono obbligate. Ma in una partita come questo rischio anche lo stiramento e anche il secondo giallo. Calhanoglu era in partita. In una partita così Sanchez che trotterella non va bene, è determinante a volte giocare a muro. Poteva andare a +7, io rischio anche lo stiramento. Quando vedo Vidal che entra in partite del genere, credo che l'Inter perda qualcosa. Vidal già l'anno scorso ha fato 2-3 rigori allargando le gambe senza motivo. Ho sensazione che perda 2-3 palle di troppo. Non gestisce il pallone, si mette a fare gli esternini, i tacchettini, il filtrante dove non c'è. Perde palla e non rincorre, già l'anno scorso ha fatto rigori senza senso. Col recupero era stessa situazione dello scorso anno, ma con una prospettiva diversa".