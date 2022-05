Di Canio: “Inter, stagione positiva. Era la più forte. Lautaro mancato per troppo tempo”

Nonostante non sia arrivato lo scudetto, quella dell'Inter resta una stagione positiva. Di Canio a Sky analizza così l'annata dei nerazzurri

"Per l'Inter è stata un'annata positiva, anche se la ritenevo la squadra più forte in grado di vincere il campionato. Dopo aver perso Conte, Lukaku e Hakimi, non era facile lottare subito per vincere. Dopo le prime giornate, ho visto una squadra forte. Inzaghi porta a casa due coppe, è passato agli ottavi in Champions League, giocandosela alla pari contro il Liverpool ed è stata seria fino a fine campionato. C'è quell'inciampo a Bologna... In quel periodo difficile l'Inter non ha saputo gestire. E' mancato Lautaro per troppo tempo, anche fisicamente. Cadeva sulla palla".