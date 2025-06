“Mi auguro per Gattuso e per l’Italia che possa arrivare una svolta. Abbiamo bisogno di legarci a questa Nazionale", dice Di Carlo

Mimmo Di Carlo, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW anche di Gattuso come nuovo CT dell'Italia:

“Mi auguro per Gattuso e per l’Italia che possa arrivare una svolta. Abbiamo bisogno di legarci a questa Nazionale che negli ultimi anni non ha ottenuto i successi che una nazione come la nostra meriterebbe",