Di Caro (GdS): “Inter, mondo capovolto: mercato immobile e un mandato. Non è da escludere…”

Nel consueto appuntamento con la rubrica “Il tema del giorno“, il giornalista Andrea Di Caro analizza sulla Gazzetta dello Sport il momento dell’Inter, alle prese con difficoltà finanziarie e il possibile cambio di proprietà:

“Il mondo capovolto riguarda anche l’Inter. La società che puntava a colmare in fretta il gap dalla Juve e pareva frenata nei suoi potenziali mega investimenti solo dal FFP, la ritroviamo immobile sul mercato. Unico mandato: vendere e abbassare il monte ingaggi. Impossibili anche scambi tecnicamente vantaggiosi (vedi Dzeko-Sanchez). Di questi giorni l’accordo con i giocatori per posticipare a fine maggio gli stipendi di novembre e dicembre. Ed erano saltati in precedenza quelli di luglio e agosto. Continua la ricerca di soci di minoranza e non è da escludere neanche la cessione del club. Steven Zhang manca da settembre, Zhang sr da una vita”.