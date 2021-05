Di Caro (GdS): “Rigore Cuadrado? Calvarese in giornata decisamente no. Il VAR…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il vice-direttore Andrea Di Caro ha parlato così del successo della Juventus contro l'Inter

"Ieri contro l’Inter imbattuta da una vita serviva vincere, il gol che tiene ancora viva la speranza è arrivato all’88’ su un rigore contestato. Come contestata era stata l’espulsione di Bentancur al 55’. Calvarese in giornata decisamente no, ne ha combinate di tutti i colori e il var è riuscito a correggere solo uno dei suoi tanti errori. Conte ci teneva a centrare un’altra vittoria, ma la sconfitta nulla cambia nell’Inter. Pirlo a fine gara era stremato, più stanco del suo capitano Chiellini che ormai sembra una specie di Dorando Petri che getta il cuore oltre ostacolo. Le mille battaglie si fanno sentire per gli eroi stanchi della Juve. Il destino del tecnico appare segnato: neanche un clamoroso recupero al fotofinish sembra in grado di salvarlo.