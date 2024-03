La vittoria con il Genoa, la nona consecutiva, è l’ennesima perla di un campionato stradominato dalla squadra di Inzaghi che corre veloce verso un ventesimo scudetto pieno di record e cose belle. Una galoppata trionfale che attualmente presenta numeri addirittura superiori a quelli fatti registrare dal Napoli che aveva asfaltato tutti l’anno scorso. Il distacco adesso è quasi umiliante per le avversarie. Le stagioni delle squadre assumono contorni di qualità o di fallimento anche in base al comportamento delle altre formazioni.

La stagione scorsa infatti è andato in scena lo stesso copione, protagonista il Napoli che ha vinto il campionato con 90 punti. La Juventus infatti aveva chiuso a 72 punti (62 considerata la penalizzazione) a 18 lunghezze dalla squadra di Spalletti e il Milan a 70 punti, 20 in meno dei campioni d’Italia. Rispetto alla 27esima giornata del 2022-2023, adesso la Juventus ha un punto in più, il Milan addirittura 8, ma sono sempre lontanissime dalla vetta e potenzialmente potrebbero chiudere in classifica con distanze superiori a quelle dello scorso anno.

Non vincere il campionato per due anni di fila accade a tanti club importanti, ma per Juve e Milan rischiare di finire per due volte a 18-20 punti dalla prima è uno smacco e la dimostrazione che non c’è stata alcuna reale crescita. E potrebbe costare carissimo a tecnici e giocatori.

