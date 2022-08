Di Caro: “Il Milan diverte, l’Inter fatica. Se abbassa ritmo diventa un carrarmato stanco”

A Lukaku erano bastati 150 secondi per tornare al gol in campionato. Come se la maglia nerazzurra fosse per lui il mantello di Superman. Tutti si aspettavano che l’Inter a quel punto alzasse il ritmo, cercasse il raddoppio, chiudesse la pratica e vincesse in modo largo. Invece ha permesso a un Lecce ordinato di rimettersi in pista, creare qualche pericolo e di pareggiare. Il forcing finale, facilitato da 5 cambi di livello troppo più alto rispetto alla panchina leccese, ha portato ad alcuni angoli consecutivi, l’ultimo dei quali ha punito i giallorossi. Inter “bruttina” ma vincente. Partire col piede sbagliato avrebbe subito fatto storcere il naso, ma vincere così deve aprire a quesiti che chiedono risposte. Se l’Inter abbassa il ritmo diventa un carrarmato stanco. Inzaghi ha avuto a disposizione i nuovi acquisti dall’inizio della preparazione, ma ieri non si è visto.