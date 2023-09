Di Caro: “Inter, un solo merito: tenere in bilico il risultato. Ci si aspettava molto di più”

la squadra, ha spiegato Inzaghi, era stanca dopo il derby ed è suo compito far ruotare tutti in una stagione così lunga e intensa, ma a posteriori fare turnover nella prossima con l’Empoli rispetto alla prima di Champions poteva essere una scelta meno azzardata. È mancata nell’Inter la personalità, l’intensità, il ritmo, l’adrenalina. In balia di un avversario pieno di entusiasmo, ma non certo irresistibile, ha rischiato a più riprese di capitolare. L’hanno salvata gli episodi, i legni e le parate di Sommer, nota positiva della serata. Inzaghi ha un portiere affidabile , magari meno spettacolare di Onana (che ieri è stato disastroso contro il Bayern), ma bravo tra i pali e reattivo. Senza Calhanoglu e Thuram (entrato nella ripresa per dare una scossa) e Frattesi ancora in panchina, l’Inter ha perso molto. In una squadra addormentata (inspiegabile l’errore di Bastoni sul primo gol) il compito di Asllani in regia è apparso subito molto complicato.