Intervenuto a Tiki Taka, il vice direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato così di Inter:

“Barella è uno dei più in forma dell’Inter ma non risolve lui i problemi, l’Inter dell’ultime partite era molle e senza grinta, contro il Sassuolo ha mostrato altro. Se l’Inter gioca come col Sassuolo è seriamente candidata allo scudetto. L’Inter che va male ce la ritroviamo seconda, se l’Inter va bene ce la ritroviamo prima”.