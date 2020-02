Di Caro (GdS): “L’Inter vede l’inferno e poi ritrova il paradiso. Conte può essere orgoglioso”

Su La Gazzetta dello Sport il giornalista Andrea Di Caro analizza il derby vinto dall’Inter in rimonta sul Milan, da 2-0 a 4-2:

“C’è per un tifoso un modo più esaltante di vincere un derby rispetto a quello di far credere agli avversari di poter trionfare nel primo tempo e poi travolgerli nel secondo? Probabilmente no. Ma da ieri sera per saperlo possiamo chiederlo ai tifosi nerazzurri. L’Inter infatti vede l’inferno per colpa di quel diavolo di Ibra che si carica il Milan sulle spalle, poi con una ripresa da film ritrova il paradiso e la vetta. Conte al 45° era terzo, scavalcato dalla Lazio, con le critiche già pronte per Eriksen in panchina, alla fine della partita è primo con un gruppo in piena trance agonistica che fa saltare di gioia in tribuna Zhang Jr e tutta la dirigenza. Il tecnico può essere orgoglioso e ottimista per la reazione della squadra, per la forma fisica, per le prestazioni dei suoi uomini-chiave (su tutti i 4 marcatori) e per i colpi individuali di chi finalmente gli consente più scelte, come Sanchez e Eriksen. Vittorie così non valgono solo tre punti, ma molto di più…”.