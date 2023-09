Di Caro: “Inter, impressionante prova di forza e mentalità. Stesso spirito offensivo del Milan”

Milan e Inter sono diverse ma hanno anche punti in comune. Hanno entrambe cambiato molto in estate, l’Inter ha mantenuto modulo, certezze, atteggiamento, limitandosi a inserire Sommer al posto di Onana e Thuram al posto di Lukaku-Dzeko. Per ora gli altri colpi nerazzurri si siedono in panchina, ottime alternative da inserire a gara in corso. Certamente uomini come Pavard e Frattesi costati insieme quasi 70 milioni si ritaglieranno in stagione un ruolo importante, ma anche loro entrano in uno spartito già definito non per modificarlo. Non a caso dell’Inter si dice che ha due giocatori per ruolo, intercambiabili, e la rosa più larga del campionato.