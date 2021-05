Di Caro: “Inter? Il vero problema non sono le mensilità, ma il fatto che…”

Le parole del vicedirettore de La Gazzetta dello Sport: "Si passa dalla giusta euforia per uno scudetto meritato alla partita società-giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento non semplice a livello societario dell'Inter: "Si passa dalla giusta euforia per uno scudetto meritato alla partita società-giocatori. Il vero problema che ha creato un distacco non è solo la richiesta di rinuncia a due mensilità, ma anche il fatto che non si parli di progetto sportivo e futuro".