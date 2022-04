Di Caro (GdS): “Scudetto? Tutte e tre sono imperfette. Conte avrebbe già vinto”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla lotta scudetto

"Non ci aspettavamo che il Napoli perdesse oggi, ma qualche segnale c'era stato, perché la squadra di Spalletti è arrivata alla sesta sconfitta stagionale. E' un campionato con tante squadre imperfette, Milan e Inter incluse. Napoli e i napoletani stanno vivendo senza esagerare questa corsa scudetto. Sarà un caso, ma prima di ogni partita decisiva, quando Spalletti ha caricato l'ambiente evocando Maradona o il diventare eroi della città, puntualmente poi la squadra ha perso. Se Conte avesse avuto una delle tre squadre che lottano per lo scudetto avrebbe vinto con 12-13 punti di vantaggio sulla seconda. Dirò di più, se Conte avesse allenato Lazio o Roma avrebbe lottato per il titolo".