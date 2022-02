Di Caro: “Mourinho? Il piatto piange. Napoli? Con l’Inter non è stato spietato”

Le parole del vicedirettore della Rosea: "Una vittoria avrebbe rilanciato il Napoli, ma se stai nel gruppone, speri che qualcuno inciampi"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Di Caro, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento della Roma di Josè Mourinho: "Queste continue mattonate di Mourinho alla propria rosa non mi convincono, perché non credo aiutino i giocatori. Il pubblico è tutto dalla parte del portoghese, però finora il piatto piange. I playoff in Serie A? Quest'anno sicuramente non servono, quest'anno il campionato più squilibrato è la Premier, con il City che ha praticamente già vinto. Si cerca attraverso degli artifizi di rendere il campionato interessante fino all'ultimo, ma la Serie A è molto equilibrata. Il Napoli ha dimostrato ieri di essere bello e non spietato: non chiudere le partite con l'Inter fa sì che poi l'avversario entri in modo diverso. Il Napoli ha mancato di cinismo quando aveva la partita in pugno, poi ho capito i cambi conservativi di Spalletti perché l'Inter aveva preso il pallino del gioco e poteva vincerla: ha preferito non perderla perché così resti lì e speri fino alla fine. Una vittoria avrebbe rilanciato il Napoli, ma se stai nel gruppone, speri che qualcuno inciampi".