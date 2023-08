Di Caro: “Nessuna delle big si è davvero rinforzata. Inter con un’anima più italiana, ma…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro analizza nel dettaglio le big in vista del campionato che parte oggi. "Il calcio è forse lo sport più bello del mondo perché il più imprevedibile. Lo dimostra l'ultima stagione con lo scudetto stravinto dal Napoli, che pure in estate aveva visto partire tanti suoi big e non era certo la squadra accreditata. E dal Napoli e dal tricolore che porta sulle maglie è giusto ripartire nella griglia di partenza".

"Nessuna delle big si è davvero rinforzata, ed è parso già un successo per alcune squadre (tra cui proprio Napoli e Juve) l’aver mantenuto quasi intatta l’ossatura. Motivo per cui mettiamo in seconda fila chi ha cambiato tanto, rischiando molto. Prima l’Inter e poi il Milan. I nerazzurri, con un’anima più italiana, erano partiti bene sul mercato (il colpo Frattesi su tutti), ma il tradimento di Lukaku, la scelta di Scamacca e il dietrofront di Samardzic oggi rendono il gruppo (completato seguendo le indicazioni di Inzaghi, da Cuadrado ad Arnautovic) sulla carta meno forte di quello dello scorso anno, visti i tanti addii eccellenti. Il mercato poco esaltante delle antagoniste rende però ancora l’Inter una formazione in grado di competere per il titolo, nonostante le incognite. Servirebbero altri due colpi di mercato: in difesa (Pavard?) e in attacco".