Di Caro: “L’Inter non può limitarsi al rigore non dato, deve essere meno Lukaku dipendente e…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il vice direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato così dell’Inter e della VAR:

“La VAR è in confusione ed è sotto gli occhi di tutti, gli arbitri sono in totale confusione, bisogna intervenire per evitare che si ripetano. L’Inter non può limitarsi a quell’errore arbitrale o al mancato utilizzo di Hakimi in Champions, questi ombrelli tirati fuori dopo partite pareggiate non mi piacciono, l’Inter deve migliorare sul piano del gioco ed essere meno dipendente da Lukaku, contro il Real l’aspetta una partita molto difficile”.