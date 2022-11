Di Caro: “Mourinho? Sta diventando una litania, mai un’autocritica. Non ricordo…”

"La Roma gioca un brutto calcio, deve vincere di misura, in maniera affannosa, non sento mai da Mou un'autocritica, una spiegazione legata a una maniera in cui si gioca, una volta la rosa, i ragazzini, il campo, l'arbitro...comincia a diventare una litania. Non fosse stato per il trofeo vinto della Conference, il bilancio Mou è deficitario, fa meno punti di Fonseca e lo senti sempre attaccare la società che lo paga bene e che ha fatto una campagna di livello, anche se spendendo poco. Questo atteggiamento nei confronti dei giocatori non so se effettivamente paga e non so se lo fa d'accordo con la società, non ricordo un attacco di un allenatore come quello di ieri. Ho la sensazione che Mou si sia mangiato la Roma".