Di Caro: “Ecco gli scenari possibili se l’Inter dovesse battere la Samp. A Conte il ruolo…”

Il giorno dopo la quindicesima giornata di campionato, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro analizza quella che sarà la prossima giornata. L’Inter affronterà la Sampdoria, mentre il Milan è atteso dal big match contro la Juventus.

“A Conte, che aspetta il vero Vidal, il ruolo di ghepardo che insegue a un passo la lepre rossonera non dispiace: gli permette di avere qualche pressione in meno addosso. Tutto potrebbe però cambiare dopodomani quando nel giorno della Befana l’Inter sarà impegnata a Genova contro la Samp, mentre il Milan affronterà in casa la Juve”.

“La sfida con Pioli chiarirà molto: il Milan ha la possibilità di staccare forse definitivamente la Signora e di fare l’ultimo salto di qualità acquisendo ulteriori certezze. La Juve, se vuole restare in zona scudetto, deve vincere per ridurre il distacco dal Milan e non veder scappare anche l’Inter, ora a + 9, a cui dovrà far visita il 17 gennaio a San Siro. Conte, che mercoledì giocherà il pomeriggio, ha la possibilità di vedersi il big match serale da primo in classifica se batterà la Samp.

Qualora ci riuscisse, ecco gli scenari possibili:

1) Vincendo il Milan, Conte resterebbe secondo a -1 ma a +12 sulla Juve fuori gioco.

2) Un pareggio a San Siro lo porterebbe a +1 sul Milan e a + 11 sulla Juve.

3) Il k.o. del Milan significherebbe + 2 in vetta, ma la Juve ancora viva”.

(Gazzetta dello Sport)