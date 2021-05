Di Caro: “Spalletti vicinissimo al Napoli. Koulibaly? Nemmeno l’Inter può…”

Le parole del vicedirettore della Rosea ai microfoni di 1 Station Radio

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro della panchina del Napoli e non solo: "Le squadre si fanno tenendo in considerazione l’opinione dell’allenatore, ed è per questo che, credo, Spalletti sia davvero vicino alla firma. Koulibaly? Ci sono calciatori che in passato hanno avuto valutazioni incredibili, ma se prima Kalidou era valutato 100 milioni, ora anche 50 milioni sono una cifra adeguata al calciatore. Sono cifre davvero importantissime che nessuno in Italia al momento si può permettere, nemmeno l’Inter. Io mi auguro che Koulibaly possa restare ancora al Napoli per un progetto importante. Ma il calcio insegna che a volte vendere un fuoriclasse può portare altri calciatori in rosa molto importanti".