Di Chiara: “Lukaku-Chelsea? Situazione finanziaria Inter da far quadrare ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alberto Di Chiara ha parlato così dell'offerta del Chelsea per Lukaku

"Penso sia una situazione particolare, l'Inter è spiazzata da questa situazione finanziaria ancora da far quadrare. Le offerte sono importanti e saranno sicuramente valutate, sarebbe un brutto segnale perdere uno come Lukaku che rappresenta a livello simbolico lo scudetto dell'Inter e che ha fatto spogliatoio. L'Inter non può farne a meno. Comunque si parla di discorsi economici e basta, so soltanto che l'Inter, così com'è adesso, può rilottare per lo scudetto aspettando cosa succederà invece al mercato della Juve. C'è un mese di tempo, può succedere di tutto".