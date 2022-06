Di Chiara: “Mercato? C’era da aspettarsi una cosa. L’Inter con Lukaku…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Di Chiara ha commentato i possibili colpi sul mercato, in particolare di Inter e Fiorentina. "C’era da aspettarsi che non ci sarebbero stati affari a grandi prezzi. Il mercato italiano degli ultimi anni non è stato di certo faraonico. Per il momento gli affari dell’Inter sono quelli più concreti, ossia il ritorno di Lukaku o il probabile arrivo di Dybala. La Fiorentina invece ha sciolto il nodo allenatore e ora attorno alla viola si sentono nomi di valore come Jovic e Dodo per esempio".