Di Francesco: “Inter ha tecnica e forza, cambi hanno fatto la differenza. Correa…”

Il tecnico del Verona ha parlato a Sky Sport dopo la confitta rimediata con l'Inter di Inzaghi

"Poco dell'Hellas e molto dell'Inter, ma nel primo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni. Correa decisivo con due gol, peccato ci erano riuscite molte cose contro una grande squadra. Nel primo tempo l'Inter ha fatto fatica. Dovevamo essere più bravi e non far colpire Correa. Un gol su rimessa e uno su cross di Darmian non irresistibile. Il primo cambio ci ha un po' modificato le cose, potevamo sfruttare meglio le scelte finali. Mi dispiace perché abbiamo preso un gol su rimessa laterale a nostro favore. Correa non credo sia molto integrato nell'Inter e ha fatto doppietta. Nel calcio questo fa la differenza. Tolto il centravanti per non dare punti di riferimento. Abbiamo sfruttato poco i movimenti di Cancellieri. L'Inter ha tecnica, fisicità e cambi. Questa sera i cambi hanno fatto la differenza. Avere giocatori in panchina di quella qualità fa la differenza. Correa con un allenamento ha capito tanto. Peccato per come la squadra aveva interpretato la gara