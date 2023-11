Di Francesco: “Ottimo calcio espresso, il brividino finale ci piace. Ibra…”

Dopo il Salisburgo in Champions, l’Inter affronterà il Frosinone in campionato. Ecco le parole di Eusebio Di Francesco a DAZN dopo la vittoria della sua squadra contro l’Empoli: “Abbiamo espresso un ottimo calcio stasera, avevamo le scorie del Torino all’inizio, siamo venuti fuori alla grande. Il brividino finale ci piace, sarebbe stata una beffa, dopo Cagliari poi… Lì abbiamo avuto grandi demeriti, oggi ci sarei rimasto ancora più male. Ho visto grandi progressi per la squadra giovane che abbiamo, i ragazzi hanno consapevolezza e devono continuare ad avere umiltà. Il secondo gol è stato bellissimo, ma non ci dobbiamo piacere troppo. Sono veramente contento, non ho guardato i tanti giovani in campo, ho messo i migliori per la gara.

Ibrahimovic? Gli errori per me non esistono, chi non fa non sbaglia. Lui ha personalità in campo, vuole la palla, osa le giocate. Volevo farlo esordire da un mese, ma pensavo fosse un rischio. Ha preso qualche cazziatone da me anche, sono come dei figli i giovani. Deve crescere, parla inglese, mi sta aiutando. Ha voglia di fare e crescere, non deve fermarsi. Deve capire quando entrare in campo e quando uscire. Nasce come trequartista lui.