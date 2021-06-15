Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del centrocampista nerazzurro impegnato con la nazionale all'Europeo
Antonio Di Gennaro, ex giocatore e commentatore tv, ha parlato dell'Italia ai microfoni di TMW: "Con Verratti che sta rientrando esce Locatelli? Non succede niente. Verratti ha qualità uniche, Locatelli si è inserito alla grande, con personalità. E' diverso come gioca Locatelli da Verratti. Non è un problema se esce. Barella, più gioca e prende colpi e meglio fa, Jorginho non esce, quindi... Credo che potrebbe aspettare mercoledì e decidere. Magari può toglierlo Verratti prima del tempo. Il problema del collaterale non è semplice, un conto poi è la partita e un conto è l'allenamento".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Marotta: "Triplete? È un sogno, ma ogni tanto i sogni possono realizzarsi"
Interviste
Dimarco: “Campionato o Champions? Rispondo così! Infortunio superato, voglio nuovi trofei”
Interviste
Zielinski: "Il nostro sogno è la Champions, abbiamo comandato a Madrid e dimostrato che..."
Ultima ora
Bergomi svela: “L’Inter in estate ha provato a prendere questo numero 10! E rimango convinto che…”
Interviste
Mosconi: "Grazie all'Inter ho realizzato il mio sogno. Spero di avere altre opportunità"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti