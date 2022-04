Di Gennaro: “Radu? Ai miei tempi quegli errori non sarebbero mai capitati”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi commentatore tv, ha commentato quanto accaduto all'Inter

"Nel calcio dei miei tempi errori come quello di Radu non capitavano mai. Anche un pareggio sarebbe stato importante, per rimanere a -1 dal Milan e non concedergli quel pareggio disponibile che ora hanno".