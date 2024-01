Di Gennaro: “Fiorentina, la gara con l’Inter può essere uno spartiacque. Se fossi…”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro ha parlato di Fiorentina-Inter, gara in programma domenica sera al Franchi. "Io penso che se togliamo Inter, Juve e, in parte, Milan, c’è una lotta interessante e avvincente per il quarto posto. La Fiorentina c'è anche se penso che ad un certo punto della stagione dovrà necessariamente fare una scelta e sacrificare una competizione. Perché non ha un organico così profondo che le possa permettere di competere per la Champions League in campionato e per la Conference League".