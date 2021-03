Di Gennaro: “Inter e Milan hanno futuro, questa Juventus non lo so”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha espresso notevoli perplessità sul futuro della Juve

"E' un gran bel Milan: ci sono dei giovani che giocano bene, conditi dalla mentalità di qualcuno più esperto come Ibrahimovic. Nonostante alcuni piccoli passi falsi, che ci stanno, loro e l'Inter hanno prospettive importanti: da capire che futuro avrà la Juve dopo l'ultima debacle. Il fatto che debbano lottare per entrare in Champions League deve portarli ad un'analisi importante sul progetto, pur dicendo che io sarei per proseguire con Pirlo".