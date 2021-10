Di Gennaro: “Insigne potrebbe essere una grossa perdita per il Napoli. Kessié…”

Antonio Di Gennaro ha parlato del futuro di Insigne e Kessié, in scadenza di contratto con Napoli e Milan e accostati anche all'Inter

"Quella del Napoli, perché Insigne è un giocatore importante. Anche Kessiè lo è, ma sono cresciuti anche altri giocatori nel frattempo. Insigne è lì da dieci anni e potrebbe essere un problema. Per le sue qualità è un giocatore diverso da altri e in prospettiva potrebbe essere un problema. Al Napoli negli ultimi anni è stato uno dei giocatori più importanti. Il Milan ha sostituti, vedi Tonali, e poi hanno preso Adli in prospettiva".

"Il Napoli allora veniva dal lavoro di Benitez, che aveva già certi tipi di schemi. Ci vorrà tempo, credo in Luis Alberto. Se entrano in quei meccanismi, la Lazio è forte. E' dura, ma credo che Lotito abbia fatto un'operazione importante con Sarri, per un progetto di diversi anni. Sarri quando ha iniziato a Napoli ha rivalutato Ghoulam, Jorginho e Koulibaly. Io credo che sarà dura, ma il tempo c'è, se te lo danno. Per arrivare al livello di quel Napoli, la squadra va potenziata".