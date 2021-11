Di Gennaro: “Inter può compensare all’assenza di De Vrij. Col Napoli…”

Le parole dell'ex calciatore ora opinionista a proposito dei nerazzurri in vista della sfida di domenica al Meazza

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore Rai, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue considerazioni: "Inter-Napoli? Di certo è uno snodo importante: il Napoli ha dimostrato di essere la migliore insieme al Milan, l'Inter è di sicuro una squadra forte ma dovrà fare a meno di De Vrij. In organico però ha giocatori per compensare, come Dimarco, che secondo me sarà utile anche in Nazionale".