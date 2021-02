Di Gennaro: “Inter, Eriksen si è spento alla lunga. Male Sensi, ma a Conte è mancato…”

L’Inter è stata eliminata anche dalla Coppa Italia. Fatale per i nerazzurri il pareggio di ieri sera con la Juventus. Al triplice fischio dell’incontro, Antonio Di Gennaro ha spiegato cosa è mancato alla squadra di Antonio Conte: “La carta per il tecnico sarebbe stata Sanchez (assente per squalifica, ndr). Un giocatore che poteva dare quella qualità da trequartista che Sensi non è riuscito a dare quando è stato chiamato in causa nel secondo tempo. Eriksen alla lunga si è spento”.