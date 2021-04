Di Gennaro: “Inter, con la difesa a 3 non si vince in Europa. Con Hakimi…”

Così l'ex calciatore e ora opinionista a proposito della squadra di Antonio Conte

L'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato anche del momento dell'Inter di Conte. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: "Negli ultimi periodi sembravano più propositivi, ma prendevano molti gol. Ora si basano su solidità, ripartenze e la simbiosi totale tra i due attaccanti. L'acquisto di Hakimi, poi, ha dato qualcosa di importante: quelli sono 45 milioni spesi bene. In generale però le italiane dovrebbero migliorare il livello dei propri giocatori. La difesa a tre poi negli ultimi dieci anni almeno non ha mai portato neanche un vincitore in coppa".