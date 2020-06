Di Gennaro: “Inter, Eriksen può farti svoltare. Ecco cosa manca al momento”

L’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, le notizie del giorno:

Bologna-Juventus o Atalanta-Lazio, quale di queste due gare ha un peso maggiore?

“C’è curiosità, Atalanta e Verona sembra che non si siano mai fermate. C’è curiosità nella Lazio, anche se ha qualche giocatore non al massimo, e poi la Juventus in difficoltà in vari settori, ho visto in avvio una Juve scialba. Ci sono tante gare, ma le indicazioni che avremo da Atalanta-Lazio saranno importanti. Gasperini concede molto, il Sassuolo avrebbe potuto fare più gol. Il Bologna stasera si gioca molto e Mihajlovic sa come affrontare questa Juve a livello difensivo e di centrocampo. Adesso non si può sbagliare più nulla”.

Abbiamo visto un Conte caricatissimo nel post gara, che sensazioni vi ha dato?

“Ha ritrovato delle certezze di squadra, Eriksen e Lautaro su tutti. A gennaio avrebbe preferito Vidal, ma Eriksen puoi fargli svoltare tatticamente e tecnicamente. Nel calcio ci vuole quello che crea, che va fuori dagli schemi, ha lavorato bene. Le certezze gliele ha date una squadra che crea molto, a cui manca continuità nell’intera durata della gara”.

Eriksen è una variabile che Juve e Lazio non hanno?

“La Lazio i top ce li ha: Luis Alberto, Milinkovic e così via. Lo spagnolo è migliorato sotto tutti i punti di vista e dà già grandi certezze. Alla Juve c’è il problema del centrocampo e dell’attaccante, con Dybala che non ne ha le caratteristiche. Sarri deve lavorare nello specifico. L’Inter doveva trovargli il suo ruolo e così si esprime al massimo. Non è detto che Eriksen non corra, è un giocatore completo. L’Inter ha un potenziale offensivo e può riprendere il discorso scudetto”.