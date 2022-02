Di Gennaro: “Inter-Milan? Rischio rossonero non solo per la classifica. C’è da capire…”

Le considerazioni dell'ex centrocampista a proposito del derby di Milano in programma sabato

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv e opinionista di TMW Radio, si è così espresso su Inter-Milan in programma sabato pomeriggio al Meazza: "In difesa hanno avuto qualche calo dopo l'assenza di Kjaer che era un vero leader. L'Inter invece si è ancora rinforzata, si è vista la loro strategia: discussioni aperte con Perisic per il rinnovo, sono andati a prendere Gosens. Il Milan rischia di più e non solo per la classifica. Ci sarà da capire se e come recupera Ibra e se avranno ancora problematiche difensive".